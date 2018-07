„Kreativität der Köche steigern“

Anzeige

Ein Linsensalat, ein Rösti-Burger oder Nudeln aus Roter Beete. Alles vegan oder vegetarisch, also ohne Fleisch und oft auch ohne andere tierische Produkte wie Milch oder Eier. Schmecken oder vermissen tut man das alles bei der Verkostung des Lunchbuffets der Justus-von-Liebig-Schule nicht. Erstmalig wird hier seit Februar eine Zusatzqualifikation für vegane und vegetarische Köche angeboten. Die erste Klasse zeigt zum Ende ihres ersten Lehrjahres ihren Lehrern und Vertretern ihres Ausbildungsbetriebes, was sie gelernt hat. Die durchschnittlich 21-jährigen Azubis, die in die Gastronomiebranche einsteigen möchten, zeigen alternative Gerichte für Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Die Ausbildungsbetriebe haben Vertreter zum Kosten der Kreationen in die Schule geschickt.

Extra kleine Portionen

17 kleine Gerichte können die Gäste probieren. Auch wenn die Portionen extra klein gestaltet sind, kann man leider nicht alles versuchen. Das Essen ist abwechslungsreich und lecker. Es gibt nicht nur verschiedene Salate, sondern auch Gemüsepürees, Tofu in Sesam oder Erdbeerbiskuits. Die Gäste scheinen von den veganen und vegetarischen Gerichten sehr angetan. Egal, ob der sommerlich frische Karotten-Zuccini-Salat oder das Erbsenpüree probiert werden, die Resonanz ist positiv. Durch die offene Tür zur Küche kann man die Azubis beobachten, wie sie hin und her laufen, um ihre Gäste möglichst schnell zu bedienen.

Die Klasse verbrachte bereits 80 Stunden zusammen, die meistens außerhalb der regulären Unterrichtszeit lagen. Die Hälfte des Kurses ist damit vorbei. In dem Kurs beschäftigen sich die Azubis zu einem Drittel mit der Theorie hinter den Gerichten und zu zwei Dritteln mit der Praxis, dem eigentlichen Kochen. Für die Theorie ist die Lehrerin Gwendolyn Berbner hauptsächlich verantwortlich und für die Praxis ihr Kollege André Brehm. Die übrigen Stunden werden in den nächsten zwei Jahren absolviert, wofür die Betriebe die Schüler freistellen müssen. Die Unternehmen sind mit Freude Besucher des Buffets. Die „erste Prüfung“ der Schüler ist es, ein leckeres Buffet für ihre Gäste zuzubereiten. Besucht wurden sie von der Schulleiterin Marianne Sienknecht, der Studiendirektorin und Abteilungsleiterin Susanne Schneider und von Vertretern verschiedener Ausbildungsbetriebe, wie zum Beispiel von der Engelhorn Gastronomie und von dem Restaurant „Glück und Verstand“.