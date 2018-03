Kreativität zahlt sich aus

Anzeige

„Es ist eine bunte Mischung von Leuten, die sich da mit viel Einsatz zusammentun“, lobt Giacaman. Schon im Sommer beginnen die Vorbereitungen, berichtet Holzschuh. „Aber es macht uns einfach Spaß“ – und da sie jetzt pensioniert ist, hat sie noch mehr Zeit, ihre bei den Kunden so beliebte Marmelade einzukochen. Der Erlös des Basars soll stets in der Region bleiben. Für das Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift der Caritas, das mit den Einnahmen die Sanierung seines Gartens fortsetzen kann, dankte Leiterin Ruth Syren, für die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ der zweite Vorsitzende des „MM“-Hifsvereins, Peter W. Ragge.

Engagierte Hausfrauen

Die „MM“-Aktion erhielt in den vergangenen Wochen noch weitere Spenden. 1500 Euro aus dem Erlös des Adventsbasars 2017 und Mitgliederspenden übergab Sybille Lotterer, Vorsitzende des DHB-Netzwerks Haushalt, früher als „Hausfrauenverband“ bekannt. Dessen Mitglieder hatten zum 49. Mal im Stadthaus N 1 bei einem Wohltätigkeitsbasar verkauft, was sie zuvor mit viel Einsatz gebacken, gestrickt, genäht, gebastelt und eingekocht hatten. 1000 Euro überwies Annette Lochbühler, Präsidentin vom Inner Wheel Club Mannheim, dessen Mitglieder adventliche Gebinde, Kränze und Mooskugeln verkauft hatten. Weitere 1700 Euro übergaben die engagierten Damen zuvor bereits an das Schifferkinderheim Seckenheim für dessen Flüchtlingsarbeit.

900 Euro kamen von Harald Lammer, Marktleiter vom Marktkauf Scheck-in Mannheim. Der hatte auf seinem Parkplatz wieder einem Händler aus dem Odenwald einen Christbaumverkauf ermöglicht, die Standgebühr aber dann der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ zugedacht – die Lammer bereits jedes Jahr beim Blumepeterfest unterstützt. „Auch da sind wir gerne wieder dabei“, sagt er zu. pwr

