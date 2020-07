„Kreativlabor“ erhält flexible Ausstattung

Höhenverstellbare Tische, an denen man im Sitzen und Stehen arbeiten kann. Dazu lärmdämmende, rollbare Schallschutzwände zum Abtrennen von Arbeitsbereichen: Das „Kreativlabor“ des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) wird ganz neu und flexibel ausgestattet. Diese Möblierung des „Jugend forscht“-Raums ermöglicht hat der Hohenloher Förderpreis, der mit 10 000 Euro dotiert ist. Die in Öhringen bei Heilbronn ansässige Schulmöbel-Firma Hohenloher vergibt ihn einmal im Jahr an eine Schule oder Einrichtung in Baden-Württemberg, die sich beim Wettbewerb „Jugend forscht“ (Jufo) engagiert.

Wegen Corona abgesagt

In diesem Jahr fiel die Wahl auf das Mannheimer LFG – und normalerweise wird der Preis beim Landeswettbewerb vergeben. Der hätte vom 25. bis 27. März in Fellbach bei Stuttgart stattfinden sollen – fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Jetzt „übergab“ die Firma Hohenloher den Preis im Rahmen einer Videokonferenz aller Wettbewerbsleiter Baden-Württembergs, wie „Jugend forscht“-Koordinatorin Steffi Sprinz vom LFG berichtet. „Wir haben die Konferenz mit dem Beamer in unser neu eingerichtetes Physik-Praktikum übertragen und per Webcam und Mikrofon teilgenommen. Hinterher haben wir noch ein bisschen gefeiert. Es war schön, wenigstens ein paar der Jufo-Schüler mal wieder ,offline’ zu treffen“, freut sich Steffi Sprinz.

Als Mitte März die Nachricht von der Absage des Landeswettbewerbs kam, waren Clara Legner und Nemea Holme schwer enttäuscht. Sie hatten mit ihrem Zigarettenkippen-Projekt in Nordbaden den ersten Preis erzielt – und die Chance gehabt, durch einen Sieg auf Landesebene ins Bundesfinale einzuziehen. Daraus wurde nichts.

„Einige unserer Gruppen wollen im nächsten Jahr trotz aller Widrigkeiten erneut antreten“, so Sprinz. Sie hätten ihr jeweiliges Projekt verändert und erweitert, um damit ins Rennen zu gehen, darunter Clara und Nemea. „Wir hoffen sehr, dass wir das hinbekommen, denn wir waren alle sehr traurig, als die Landeswettbewerbe und die gewonnenen Praktika abgesagt werden mussten“, so die Jufo-Koordinatorin. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020