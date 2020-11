Kredite als „wichtiges Instrument“

Nach Angaben des Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) liegt die Summe aller von der staatlichen KfW-Bank gemachten Kreditzusagen in den Corona-Programmen allein in Mannheimbei 249 301 899 Millionen Euro. Entsprechende Zahlen zum Stichtag 30. September seien ihm von der KfW übermittelt worden. Die Summe von fast einer Viertelmilliarde Euro teile sich auf in fünf Kreditarten und 386 Kreditfälle.

Konditionen nachgebessert

Hinzu komme ein Finanzierungsvolumen von mehr als 25 Millionen Euro, „das von der KfW nicht auf dem Weg der Bankdurchleitung, sondern im Konsortium mit anderen Banken direkt an Unternehmen mit Sitz in Mannheim vergeben wurde“, heißt es in einer Mitteilung von Löbel: „Das enorme Kreditvolumen von somit gut 275 Millionen Euro macht einerseits plastisch, welche akuten Folgen die pandemiebedingte Krise für unsere Wirtschaft hat. Andererseits belegen die Kreditvergaben, dass die staatlichen Sonderkredite ein richtiges und wichtiges Instrument sind“, so Löbel.

Die Konditionen der KfW-Sonderkredite kritisierte Löbel indes als teilweise wenig zielführend: „Ausschlaggebend für meine Kritik waren Rückmeldungen von Unternehmen und Banken aus Mannheim und Umgebung, dass Kredite entweder erst gar nicht vergeben werden konnten oder eine zu hohe Belastung darstellten.“ Die Zahlen belegen laut Löbel, dass es „richtig war, auch auf die Intervention von uns Bundestagsabgeordneten hin die Vergabekonditionen für die Corona-Sonderkredite nachzubessern.“ red

