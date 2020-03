Krempelmarkt fällt wegen Virus aus

Wegen der steigende Zahl von Coronainfektionen wird der für Samstag, 7. März, geplante Krempelmarkt auf dem Neuen Messplatz nicht stattfinden. Das haben die Organisatoren am Mittwoch mitgeteilt. Damit wolle man einer schnellen Verbreitung des neuartigen Virus entgegenwirken. „Wir wollen kein Risiko eingehen und sehen diese Entscheidung im Sinne unserer Fürsorgepflicht“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Projekt Freiraum.

Am Mittwoch war außerdem ein katholischer Kindergarten in der Neckarstadt vorsorglich geschlossen, weil ein fünf Jahre altes Kind leichte Zeichen eines Atemwegsinfektes entwickelt hatte. Das Kind hatte zuvor Kontakt mit einem der drei Corona-Infizierten in Mannheim.

Ein Test habe indes keinen Nachweis des Virus erbracht, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Für Eltern und Kinder bestehe daher kein erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Virus. Der Kindergarten werde am Donnerstag wieder geöffnet sein. wol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020