Kretschmann spricht von Ausnahme

Am Ende waren die 40 Millionen Euro Landeszuschuss zur Sanierung des Nationaltheaters Mannheim zwischen Grünen und CDU nicht umstritten. „Der Punkt wurde nicht groß diskutiert“, fasst Andreas Schwarz, der Chef der Landtags-Grünen, die Beratung der Haushaltskommission zusammen. Schwarz und Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellen die Förderung als Sonderfall dar. „Das ist eine absolut freiwillige Leistung und kein Präjudiz für andere kommunale Theater“, betont der Grünen-Regierungschef.

In Stuttgart bemühen sich die Koalitionspartner in Sachen Nationaltheater gestern um einen engen Schulterschluss. „Für die Stadt Mannheim ist es ein außerordentlicher Erfolg, dass sich Bund und Land mit 120 Millionen Euro an den Sanierungskosten für ein rein kommunales Haus beteiligen“, erklärt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart. Kretschmann spricht von einem „sehr, sehr hohen Betrag, den wir uns durch die aktuellen Steuereinnahmen leisten können“. Schwarz verweist ebenfalls auf die kommunale Trägerschaft des Nationaltheaters: „Es handelt sich um eine einmalige Ausnahme, die vor dem Hintergrund der Förderzusage des Bundes zu sehen ist.“

Hoffnung auf Drittel-Finanzierung

Der Bund hatte Mannheim im Sommer 80 Millionen Euro zugesagt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert Kretschmann daran, dass er zuvor bei zwei Gesprächen mit Kultur-Staatsministerin Monika Grütters für eine finanzielle Beteiligung des Bundes geworben hat. Grütters habe das zunächst abgelehnt. In Mannheim hatte der Betrag aus Berlin die Hoffnung auf eine Drittel-Finanzierung geweckt. Bei der hätten der Bund, das Land und die Stadt jeweils 80 Millionen der veranschlagten 240 Millionen Gesamtkosten übernommen. Schwarz dagegen weist darauf hin, dass seit 1997 sich das Land an Investitionen von kommunalen Theatern grundsätzlich nicht mehr beteiligt. In der vergangenen Legislaturperiode hatte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) mit Verweis auf diesen Beschluss ein Engagement des Landes beim Nationaltheater noch glatt abgelehnt.

Die Abweichung begründet Schwarz mit der Bedeutung des Nationaltheaters „als das größte kommunal geführte Vierspartentheater in Europa“. Kretschmann verweist darauf, dass es neben Mannheim nur noch in Weimar ein Nationaltheater gibt. „Was wir machen, wird der besonderen Bedeutung dieser Bühne gerecht“, erklärt er.

Für die Regierungspolitiker sind die 40 Millionen Euro eine absolute Obergrenze. Schwarz begründet das mit der Kostenverteilung bei den beiden Staatstheatern in Karlsruhe und Stuttgart, die bei Neubauten und Sanierungen jeweils die Hälfte bezahlen müssen: „In Orientierung daran wird erwartet, dass auch die Stadt Mannheim mindestens 50 Prozent der Sanierungskosten übernimmt.“ Bei der laufenden Sanierung des Badischen Staatstheaters zahlt die Stadt Karlsruhe nach diesem Schlüssel 160 Millionen Euro. In Stuttgart steht eine umfassende Sanierung des Opernhauses bevor, für die noch weit höhere Kostenschätzungen kursieren. Allein das Ausweichquartier soll dort rund 100 Millionen Euro kosten.

Vor diesem Hintergrund sind Schwarz und Kretschmann nicht erbaut über die Weinheimer CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi, für die in Mannheim bei der Zuschusshöhe „das letzte Wort noch nicht gesprochen ist“. Sie will dafür kämpfen, dass im Doppelhaushalt auf 60 Millionen Euro aufgestockt wird. Kretschmann sagt dazu: „Wir werden keinen Wettlauf starten, wer mehr bietet.“ Auch in der CDU-Landtagsfraktion heißt es hinter vorgehaltener Hand, die Stellungnahme der Kollegin sei „absurd“.

Besondere Anstrengungen

Öffentlich macht sich Reinhart die Forderung Philippis nicht zu eigen. Stattdessen hebt er die besonderen Anstrengungen des Landes für das Mannheimer Nationaltheater hervor: „Das Land hat allein seit 2010 den laufenden Betrieb mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützt.“ Im letzten Jahr waren das 16,8 Millionen Euro und damit mehr als das Doppelte der Förderung für Heidelberg (6,5 Millionen Euro). Der Fraktionschef der CDU hatte im Sommer - wie zuvor Schwarz - in Mannheim Gespräche geführt. Ursprünglich hatte Wolfgang Reinhart dafür plädiert, die Landesförderung erst mit dem Doppelhaushalt festzuzurren.

Bewusst habe man die Zusage frühzeitig mit dem Nachtragshaushalt als Verpflichtungsermächtigung im Landeshaushalt verankert, erklärt Schwarz. Damit bekomme die Stadt Planungssicherheit und könne jetzt ihr Finanzkonzept erstellen. Das sei ein Wunsch der Stadt Mannheim gewesen, erklärt Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). Das Land komme der Stadt mit der frühzeitigen Zusage entgegen.

