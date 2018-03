Kretschmann startet Messe

Anzeige

Mannheim.Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne, kl. Bild) eröffnet den 405. Maimarkt am Samstag, 28. April. Sein Auftritt im Festzelt des Messegeländes (ab 10 Uhr) ist Kretschmanns zweites Gastspiel auf Deutschlands größter Regionalmesse nach 2014, als er den Startschuss zum 401. Maimarkt gab. Im Anschluss an die Eröffnungsreden wird sich der Regierungschef, der auch die Schirmherrschaft übernommen hat, bei einem Rundgang über das Ausstellungsgelände im Mühlfeld über die Angebote informieren.

Der Mannheimer Maimarkt sei sowohl für die ausstellenden Unternehmen als auch die Verbraucher ein „idealer Ort des Austausches“, heißt es in einem Grußwort Kretschmanns. Die Ausrichtung auf regionale Produkte verschaffe den Messebesuchern die Möglichkeit, sich „direkt beim Erzeuger über Herkunft und nachhaltige Produktion zu informieren“. Rund 1400 Aussteller präsentieren in 47 Hallen und auf dem großen Freigelände mehr als 20 000 Produkte und Dienstleistungen aus allen Lebensbereichen. Die Verbraucherschau zog im vergangenen Jahr rund 341 000 Menschen an elf Messetagen an.

Info: 405. Mannheimer Maimarkt vom 28. April bis 8. Mai