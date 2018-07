Kretschmann zur NTM-Sanierung: "Wir haben hier keinen Goldesel"

Anzeige

"Wir müssen die Schuldenbremse erfüllen, wir müssen unseren Haushalt sanieren"

Neben dem Bund zahlt die Stadt 80 Millionen Euro für die Sanierung. Wie viel das Land beisteuern wird, sagte Kretschmann zunächst nicht. "Wir haben hier keinen Goldesel, wo man mal am Schwanz zieht und dann spuckt er das Geld aus. Wir müssen die Schuldenbremse erfüllen, wir müssen unseren Haushalt sanieren."

Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hatte vom Land gefordert, sich mit 80 Millionen Euro an der Sanierung des Nationaltheaters zu beteiligen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte die ab 2022 geplante Generalsanierung als "besondere Herausforderung" bezeichnet, die die Stadt nicht allein tragen könne.

Das Nationaltheater Mannheim sei ein kommunales Theater. Und seit langem bezuschusse das Land kommunale Theater nicht mehr bei Investitionen und Sanierungen, sagte Kretschmann. "Ich habe niemanden im Unklaren darüber gelassen und klar und deutlich erklärt, das ist keine Aufgabe des Landes. Meine Aussage war: Ihr dürft Euch keine großen Hoffnung machen, dass wir beispringen, aber ihr müsst auch nicht alle Hoffnung fahren lassen."

Aus historischen Gründen haben die Nationaltheater in Weimar und Mannheim nach den Worten Kretschmanns eine große Bedeutung für Deutschland als Kulturnation. Im Koalitionsvertrag sei die Bedeutung des Nationaltheaters Mannheim ausdrücklich erwähnt. "Also werden wir uns jetzt auch nochmal engagieren. In welcher Höhe müssen wir sehen" , sagt er. Er habe für Mannheim "einen speziellen Korridor eröffnet, mit erheblichen Geldern". "Im Kern ist es die Aufgabe der Stadt - es ist ihr Theater, wie das auch bei anderen Städten wie Freiburg oder Ulm der Fall ist."