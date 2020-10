Kretschmannim Gespräch

Unter dem Motto „Sag’s Kretschmann #digital“ steht am Donnerstag, 12. November, eine Online-Konferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf dem Programm. Von 15.30 bis 19.30 Uhr können Mannheimer Jugendliche zwischen 15 uns 21 Jahren mit ihm ins Gespräch kommen.

Wie soll Baden-Württemberg 2030 aussehen? In der Runde geht es um Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Bildung in der digitalen Welt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Mobilität. Jugendliche aus Mannheim sollen mit der Politik zusammenkommen – über das gemeinsame Anliegen, die Zukunft zu gestalten. Der Termin findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim, dem Stadtjugendring und dem Kinder- und Jugendbüro 68DEINS! statt. Interessierte können sich noch bis zum 26. Oktober im Internet (https://www.sags-kretschmann.digital/) bewerben. Aus allen Bewerbungen wird eine vielfältige und spannende Gruppe ausgewählt und die Jugendlichen bekommen Bescheid, ob sie dabei sind, heißt es in der Mitteilung. baum/zg

