Kriminalfall im Park

Am 11. Februar 2017 verschwindet im Luisenpark auf mysteriöse Weise ein Tier aus einem umzäunten Gehege. Da die Parkbetreiber zunächst von einem menschlichen Täter ausgehen und eine Entführung nicht ausschließen, sorgt der Fall international für großes Medienecho. Das rätselhafte Verschwinden des Tieres mit der Nummer 53 beschäftigt bald auch Polizei und Staatsanwaltschaft. Unter Hochdruck suchen die Ermittler Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Eine Woche nach der vermeintlichen Entführung steht fest: Das gesuchte Tier ist tot. Ein Passant entdeckt den Kadaver mit abgetrenntem Kopf am Rande eines Parkplatzes. Die Staatsanwaltschaft leitet jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Nach der Obduktion des Tieres verdichten sich die Hinweise, dass möglicherweise doch nur ein gieriges Raubtier als Täter in Betracht kommen könnte, eventuell ein Fuchs, vermuten Experten. Völlig geklärt wird der „Kriminalfall" nicht. Das Gehege, aus dem das Tier verschwand, ist nun 24 Stunden kameraüberwacht. Wir möchten wissen, um welches Tier es sich handelt.