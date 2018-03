Kriminalstatistik: Zahl der Wohnungseinbrüche gesunken

Anzeige

Mannheim. Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Region ist im vergangenen Jahr um knapp ein Drittel gesunken. Das teilte Polizeipräsident Thomas Köber bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für 2017 mit. Demnach wurden 2017 in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis 1074 Einbrüche und Einbruchsversuche gemeldet. Das sind rund 500 Fälle weniger als jeweils in den vergangenen vier Jahren.

Die Polizei macht dafür ihren großen personellen Einsatz bei der Verfolgung der Fälle sowie die Präventionsarbeit verantwortlich. Fast jeder dritte Fall wird aufgeklärt - das ist deutlich mehr als im Landesschnitt, der bei 22 Prozent liegt.

Polizeipräsident Köber beklagte eine hohe Zahl von Gewalttaten gegen Polizeibeamte. In Mannheim und Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis seien im vergangenen Jahr 441 Fälle registriert worden, sagte er am Mittwoch. "Darin sind die zahlreichen Beleidigungen, mit denen die Beamtinnen und Beamten im täglichen Dienst konfrontiert werden, nicht erfasst." Zwar seien die Zahlen im Vergleich zu 2016 leicht um 2,6 Prozent gesunken. "Leider liegen sie aber noch immer auf einem hohen Niveau", kritisierte Köber. "Da läuft in der Gesellschaft etwas falsch."