Krimis von Kunst und König

Gemeinsam stellen die beiden Schriftsteller Walter Laufenberg und Helmut Orpel am Dienstag, 13. März, ihre neuen Kriminalromane im Literaturforum Schillerhaus, B5 7, in Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Mussen vor. Ereignisse aus der Zeit der wittelsbachischen Herrschaft stehen im Zentrum der Romane. Walter Laufenbergs historischer Kriminalroman „Tödliches Einmaleins“ dreht sich um Perkeo, den berühmten Hofnarren von Kürfürst Carl Philipp, während Helmut Orpels Kunstkrimi „Der König von Burgund“ um die Idee eines Königtums auf dem Gebiet der Österreichischen Niederlande kreist, kombiniert mit gegenwärtigen Ausstellungsplänen in Mannheim und Worms. Ein spektakulärer Kunstraub lässt die Szene allerdings zum Überkochen bringen.

Der Eintritt beträgt sieben Euro, Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/29 33 15 0 erbeten.