Krise?! Mannheim zeigt Solidarität

Die Menschen in der Quadratestadt lassen sich vom Coronavirus nicht unterkriegen. Sie handeln, anstatt in Schockstarre zu verfallen: Mannheim zeigt Menschlichkeit – und wird sie weiter zeigen.

Anfang 2020 steht die schreckliche Erkenntnis: Viele von uns tragen ein Virus in sich. Ein Virus, das töten kann. Mehr noch: Wir tragen das Virus weiter. Doch daraufhin tun wir Menschen – auch hier in der Region – Erstaunliches: Wir handeln, wir erstarren nicht. Trotz Angst, die uns normalerweise lähmt. Wir waschen Hände, halten Abstand, lüften. Psychologen würden dazu sagen: Unsere Furcht vor dem Virus wandelten wir in Selbstwirksamkeit um. Und wir tun es immer noch. Das ganze Jahr 2020 über konnte man in dieser Stadt spüren: Mannheim tut sein Menschenmögliches – und kämpft gegen das Virus. Und das wird auch 2021 nicht anders sein: Denn Mannheim kann Menschlichkeit – und ist dabei nicht nur aktiv, sondern kreativ.

Nähe trotz Abstand

Die sozialen Aktionen, die unsere Stadt im Laufe des Corona-Jahrs hervorbringt, ziehen sich durch alle Bereiche der Gesellschaft: Und es sind so viele, dass man sie hier gar nicht alle nennen kann. Da sind die Sport-Fans, die verbündet eine Einkaufshilfe starten. Da sind Parteien, Privatleute und Organisationen, die Hilfe bieten. Und da sind Menschen, die die Schwächsten der Gesellschaft unterstützen – ausdauernd, trotz Einschränkungen. Man spürt von Tag zu Tag, dass die Mannheimer und Mannheimerinnen überlegen, wie sie ihren Teil zur Bewältigung der Krise beitragen können. Mit kleinen Gesten oder mit vollem Körpereinsatz. Mit schlauen Ideen oder mit finanzieller Unterstützung. Mit digitalen Formaten oder etwas anderen Aktivitäten an der frischen Luft. Wir schaffen es, mit dem neuen „Normal“ zu leben. Und wieder ist es die Aktivität, die uns aus der Angst-Paralyse hilft: Zum Beispiel, als wir plötzlich im Ungewohnten und Unangenehmen – der Maske – das Schöne entdecken. Bunte Mund-Nasen-Bedeckungen begegnen uns in der gesamten Stadt. Den Lieblingsverein tragen viele zur Schau, das Lieblingsmuster oder andere persönliche Motive. Wer denkt schon an ein bösartiges Virus, wenn einem jemand mit „Monnem“-Maske entgegenläuft... Und als wir als Redaktion dazu aufrufen, die schönste Maske Mannheims zu küren – sind die Leser gleich dabei und senden uns hunderte Kreationen. Ein gutes Gefühl in einer schlechten Zeit!

Der Kampf geht weiter

Und obwohl alle von der Krise selbst getroffen sind – und es wirklich niemanden mehr gibt, der nicht von ihr berührt wird – nehmen auch jetzt weiter alle ihre Kraft zusammen, sich selbst so zu strukturieren, dass sie für ihre Mitmenschen da sein können. So gut es geht. Ob Kirchen, Verbände oder Vereine: Sie alle entwickeln neue Konzepte, um weiterhin da zu sein. Alle Aktionen haben zum Ziel, Nähe zu zeigen, in einer Zeit, die spaltet. Doch Mannheim schafft es, mehrheitlich zusammenzustehen. Obwohl das Virus es verlangt, uns voneinander zu entfernen. Dies tun wir allenfalls physisch. Doch nicht im Herzen: Das beweisen auch die Bewohner im Jungbusch, die spontan an Fenster und auf Balkone treten – und gemeinsam Singen. Oder die Neckarstädter, die noch am Mittwoch per Aushang kurzfristig ein Balkonsilvester planen.

Doch während unsere Gesellschaft gerade alles Menschenmögliche tut, merkt sie, dass sie manche Dinge nicht (schnell) ändern kann. Weil die Probleme struktureller Art sind. Weil sie über Jahre anwuchsen, bis die Krise sie freilegte. Aber auch hier: Was uns als Menschen antreibt, ist unser Wille, auch hier aktiv zu kämpfen und etwas bewegen zu wollen. In einer Welt, die uns durch ihre Strukturen – sozialer und ökonomischer Art – statisch erscheint. Aber wir haben doch gesehen, wie schnell sie ins Wanken gerät. Nutzen wir das neue Normal, um zu lernen. Und, um zu verändern. Es ist ermutigend, Menschen zu sehen, die mit ihrer Positivität viel bewegen. In einer Zeit, in der Einsamkeit, Tod und Krankheit die Schlagzeilen dominieren. Ob Kämpfer an der Virus-Front oder als stiller Helfer: Wir geben nicht auf.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.12.2020