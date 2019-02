Kritik am offenen Sonntag

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und ihr evangelisches Pendant, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA), haben Kritik am Wunsch des Mannheimer Innenstadt-Handels geübt, anlässlich der Fertigstellung der Planken am 7. April einen zweiten verkaufsoffenen Sonntag zu beantragen. „Wir verstehen das Anliegen des Mannheimer Einzelhandels, nach längerer Umbauzeit die Planken wieder zu einer attraktiven Einkaufsmeile zu machen“, hieß es in einer Pressemittelung der beiden Organisationen. „Wir verstehen allerdings nicht, warum dazu ein eigener verkaufsoffener Sonntag notwendig ist.“ Man habe Sorge, „dass sich damit ein ’sanfter Einstieg’ in eine Aufweichung des grundsätzlichen Verkaufsverbots an Sonntag vollziehen könnte“, so KAB und KDA. scho

