Kritik an Bauvorhabender Uni

Die Pläne der Universität, in der Nähe des Schlosses neu zu bauen, rufen Kritik hervor. Zwar sei der Wunsch nach Raumausweitung verständlich, aber „der angedachte Gebäuderiegel der Universitätsausweitung ist städtebaulich kein guter Wurf und schadet dem Klima der Innenstadt“, schreibt Gerhard Fontagnier von der Grünen-Gemeinderatsfraktion in einer Mitteilung. Zudem kritisiert er, dass bislang weder der Bezirksbeirat noch der Gemeinderat in die Planung mit einbezogen worden seien.

Das Land Baden-Württemberg will für die Universität im Quadrat A 5 und im Friedrichspark am Rand zur Bismarckstraße hin mehrere Gebäude errichten. Dafür soll dort das marode alte Eisstadion abgerissen und die Fläche begrünt werden. Es gab dazu einen Architektenwettbewerb, den das Land gemeinsam mit der Stadt Mannheim ausgerichtet hatte. Der Siegerentwurf sieht mehrere Einzelbauten vor. Er liegt bereits seit über einem Jahr vor.

Beratungen stehen an

Wolffried Wenneis, Innenstadt-Bewohner, der sich in verschiedenen Initiativen engagiert, hält die Neubauplanung aus klimatischen Gründen für schlecht. Schon heute erhitzten sich die Quadrate im Sommer stark und der Luftaustausch sei gering. Darum müssten alle Grünanlagen erhalten und sogar erweitert werden, so Wenneis. Gebäude im Friedrichspark, für die dann Bäume gefällt werden müssten, lehnt Wenneis darum ab.

Das erste Bauvorhaben des Landes für die Universität ist ein neues Rechenzentrum auf dem Quadrat A 5. Das Projekt soll in den kommenden Wochen in den zuständigen städtischen Ausschüssen behandelt werden. bro

