Kritik an Betriebshof-Plänen

So könnte der zentrale Grünbetriebshof auf Spinelli einmal aussehen. Ein grüner Wall schirmt den Betrieb nach außen hin ab. © ASP Architekten Stuttgart

Am 24. Juli steht im Gemeinderat der Grundsatzbeschluss über den Bau eines zentralen Grünbetriebshof auf dem Spinelli-Kasernengelände in Feudenheim an. Auf 2,8 Hektar Fläche plant der Fachbereich Grünflächen und Umwelt seine vier derzeitigen Betriebshöfe (Harrlachweg, Lina-Kehl-Weg, Gartenschauweg und Rheinpromenade) an einem einzigen Standort zu zentralisieren. Doch das Projekt ist

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3685 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018