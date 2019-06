Kritik an „Nacht der Genüsse“ ausgerechnet am Gedenktag

Als er die Ankündigung sah, ist Majid Khoshlessan erschrocken: „Genüsse“, ausgerechnet an diesem Tag? „Wir halten es für unerträglich, dass gerade die Pogromnacht vom 9. auf 10. November als Nacht der Genüsse erklärt werden soll“, so der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mannheim. Seit Wochen kämpft er hinter den Kulissen vergeblich dagegen. Am Donnerstag, nach einer Anfrage des „MM“ bei den

...