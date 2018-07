Kritiker fordern neutrales Gutachten

Anzeige

In Fachreferaten und ausführlichen Frage-Antwort-Runden, moderiert von Yvonne Knappstein, erläuterten die Planer das Großprojekt, für das in den kommenden Jahren schätzungsweise 12,5 Millionen Euro ausgegeben werden sollen. In bis zu vierjähriger Bauzeit soll der Damm so verstärkt werden, dass er zusammen mit den seit längerer Zeit in Bau befindlichen Pollern (Rückstau- und Überschwemmungsflächen) am Oberrhein einem sogenannten 200-jährigen Hochwasser standhält.

Für die Planer ist dabei die DIN-Norm 19712 maßgeblich – eine technische Vorschrift, nach der ein – einschließlich des Damms – 30 bis 55 Meter breiter baumfreier Streifen gerodet werden muss. Dies sei zur Stabilisierung des Damms selbst, aber auch zur Schaffung von notfalls mit bis zu 40 Tonnen schweren Lkws befahrbaren Dammverteidigungswegen „alternativlos“.

Genau dies stößt bei zahlreichen Bürgern auf heftige Kritik. Es seien gerade die Bäume, die durch ihr Wurzelgeflecht zur Stabilisierung der Dämme beitragen. Heftig umstritten in der Diskussion waren am Freitag entsprechende Beispiele von Dämmen in Neuss und am Störkanal (bei Schwerin), wo spezifische Gutachten, so Lowack, gezeigt hätten, dass die Dämme mit Baumbestand stabiler sind als ohne.

Kubala: Fragen zum Baumschutz

Deswegen setzen Lowack und seine Mitstreiter wenig Hoffnung zur Baumrettung in ein vom RP beauftragtes Gutachten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). „Dieses Gutachten soll DIN-konform erstellt werden“, kritisiert Lowack: „Die Vorgabe, dass der Damm grundsätzlich baumfrei sein soll, wird vom KIT nicht in Frage gestellt.“

Mannheims Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala begrüßte es dennoch, dass die Karlsruher KIT-Experten für Boden- und Felsmechanik zur Überprüfung des Vorhabens eingeschaltet wurden. Sie stellte in dem Abwägungsprozess zwischen Hochwasserschutz und Baumschutz ein wie von Lowack gefordertes Gutachten in Aussicht, „falls unsere Fragen zum Baumschutz nicht beantwortet werden.“

