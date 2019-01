Kritischer Blick auf die Proteste der „Gelbwesten“

Hundertausende demonstrieren mit gelben Westen in Frankreich. © dpa

Seit November des vergangenen Jahres bewegt die Rebellion der „Gelbwesten“ ganz Frankreich. Demonstrationen und Blockaden finden im ganzen Land statt. Hundert- tausende haben sich bisher an den verschiedenen Aktionen beteiligt. Am Wochenende waren es erneut 69 000 Menschen, die zum elften Mal in Folge ihren Unmut auf die Straße getragen haben (wir berichteten).

Morgen, 31. Januar, analysiert Bernard Schmid die Protestbewegung. Um 19 Uhr hält er einen Vortrag mit dem Titel „Gelbwesten – Rebellion der Abgehängten?“ im Gewerkschaftshaus in der Hans-Böckler-Straße 1. Im Tagungsraum der IG Metall im dritten Stock geht der Mann aus Paris – dort demonstrierten am Wochenende gut 4000 Menschen – unter anderem der Frage nach, ob die Proteste Frankreich verändern. Organisiert wird die Veranstaltung vom Aktionsbündnis „Wir zahlen nicht für Eure Krise!“ mit Unterstützung der IG Metall Mannheim sowie Attac, IG BCE Weinheim und Zukunftsforum Gewerkschaften Rhein-Neckar.

Auslöser für die massiven Proteste war die von der französischen Regierung angekündigte Erhöhung der Kraftstoffsteuern aus „ökologischen“ Gründen, wie Wolfgang Alles vom Aktionsbündnis in der Einladung schreibt. Die Ursache lägen jedoch tiefer. Es gebe offenbar eine enorme Empörung der „da unten“ über soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Die Arroganz der der „da oben“ tue ihr Übriges. Wolfgang Alles: „Gewerkschafter, Linke, Schüler und Studierende mischen sich verstärkt in die Bewegung ein. Sie überlassen nicht rechten und faschistischen Gruppierungen die Straße.“ Gleichzeitig formierte sich in der französischen Hauptstadt am Sonntag eine Gegenbewegung der „Rotschals“. Gut 10 000 Demonstranten forderten bei einem „republikanischen Marsch für die Freiheiten“ den Schutz der Demokratie.

Referent Bernard Schmid hat die Bewegung von Anfang kritisch begleitet. Er berichtet in Mannheim über aktuelle Entwicklungen und diskutiert über Perspektiven der „Gelbwesten“. red/lok

