Kritischer Blick auf Grundschulen

100 Jahre alt wird in diesem Jahr die Grundschule. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nimmt dies zum Anlass für eine Podiumsdiskussion am morgigen Mittwoch, 18 Uhr, im Pavillon der Jugendherberge, Rheinpromenade 21. Vor dem Hintergrund des Jubiläums lautet der Titel „Eine Erfolgsgeschichte im Spannungsfeld wachsender Anforderungen, unzureichender Ausstattung und populistischer Kritik.“ Diesem Thema widmet sich der Bildungsforscher Hans Brügelmann. Danach diskutieren die Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei (SPD), Elke Zimmer (Grüne) und Claudia Martin (CDU) mit Thorsten Papendick (Gesamtelternbeirat) und Ricarda Kaiser (GEW) über Qualität an Grundschulen. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019