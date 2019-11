Krumbiegel kommt ins Kulturhaus

Im Kulturhaus Käfertal gastiert am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, Sebastian Krumbiegel von den Prinzen bei einem Kulturcafé Special. Seine musikalische Lesung trägt den Titel „Courage zeigen“, ein Thema, mit dem sich der Künstler nicht erst seit seiner traumatischen Erfahrung mit einem Überfall durch Rechtsradikale beschäftigt. Dabei zieht Krumbiegel eine Zwischenbilanz seines Lebens und verknüpft seine Biographie mit zeitgeschichtlichen Ereignissen. Karten zum Preis von 18 Euro gibt es beim Kulturhaus in der Mannheimer Straße, im Kulturhaus II in der Wasserwerkstraße 70, bei Bücher-Wirth in Käfertal, bei der Buchhandlung Waldkirch in Feudenheim oder unter Telefon 0621/73 80 41 und per E-Mail an kulturhaus@kaefertal-net.de. ) scho

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.11.2019