Küchenbrand: 48-Jährige verletzt

Bei einem Brand auf der Rheinau ist eine 48-jährige Frau verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, brach das Feuer am Montagmittag kurz nach 12 Uhr in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße aus. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Dennoch erlitt die 48-Jährige eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an der Hand. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich Öl in einem Topf entzündet, der auf dem Herd stand, und die Küche in Brand gesetzt. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Noch dauern die Ermittlungen an. pol/leh

