Küchenbrand greift auf gesamte Gaststätte über – Feuerwehr im Einsatz

Mannheim.Die Mannheimer Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einer Gaststätte ausgerückt. Nach Informationen der Feuerwehr, habe ein Küchenbrand in der Alten Frankfurter Straße im Stadtteil Waldhof auf das gesamte Lokal übergeschlagen. Die Polizei berichtete von einem Vollbrand in einer Pizzeria.

Die Feuerwehr versucht nach eigener Aussage, mit drei Trupps unter schwerem Atemschutz und mit drei C-Rohren den Flammen Herr zu werden. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie drei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren aus Seckenheim, der Innenstadt und der Abteilung Nord seien in dem Einsatz eingebunden. Auch der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.12.2020