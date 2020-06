Küchenbrand in der Neckarstadt

Weil eine Küche Feuer gefangen hat, ist die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch in der Rainweidenstraße im Stadtteil Neckarstadt angerückt. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte gegen 1.20 Uhr den Rauchmelderalarm gehört. Als er bei seinem Nachbarn nach dem Rechten schauen wollte, stand ein Teil der Küche bereits in Flammen. Rasch informierte er alle anderen Bewohner. Sie konnten das Haus unverletzt verlassen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr entstand in der betroffenen Wohnung ein Schaden von mindestens 30 000 Euro. Die Räume sind vorerst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Zeit die Brandursache. pol/mai

