Küchenbrand in der Neckarstadt-West - Mehrfamilienhaus evakuiert

Mannheim.Die Mannheimer Feuerwehr ist am späten Dienstagabend zu einem Küchenbrand in die Neckarstadt-West ausgerückt. Im Zuge der Arbeiten am Brandort in einer Kneipe in der Alphornstraße wurde nach Polizeiangaben ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen rasch zu löschen, so ein Sprecher auf Anfrage, der weiter berichtete, dass sich das Brandgeschehen aussließlich auf die Küche begrenzt hatte. Die Räumlichkeiten wurden abgesucht und anschließend gelüftet. Es gab keine Verletzten.

Weitere Informationen lagen am späten Abend nicht vor.

