Kühlgetränkeerbeutet

Auf noch nicht geklärte Art und Weise hat sich in der Nacht zum Freitag kurz vor 2 Uhr ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann Zugang in den Gebäudekomplex des Pauline-Maier-Hauses in der Lessingstraße verschafft. Wie die Polizei gestern mitteilte, hebelte der Täter die Tür zur Cafeteria mit brachialer Gewalt auf und verstaute eine Vielzahl an gekühlten Getränken in zwei Müllsäcken. Als der Mann das Gebäude durch den Haupteingang in Richtung „Unterer Luisenpark“, verließ, bemerkten ihn zwei Nachtschwestern und sprachen den Unbekannten an. Dieser reagierte nicht und verschwand in der Dunkelheit.

Die Schwestern beschrieben den Täter als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Der Einbrecher hat dunkle Haare, er trug eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Basecap. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise unter Tel. 0621/174-3310. scho/pol

