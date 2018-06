Kühlung geht wieder in Betrieb

Anzeige

Wenn die Temperaturen steigen, springen bei Block 9 des Großkraftwerks (GKM) die Nasszellenkühler an. Die Aggregate produzieren die vielen Pendlern an der Altriper Fähre inzwischen wohlbekannte Dampfwolke. Kraftwerkssprecher Thomas Schmidt kündigte nun an, dass die Kühler in den nächsten Tagen wieder angefahren werden. Sie gewährleisten, so Schmidt, „dass der Rhein selbst an heißen Tagen durch das Kühlwasser von Block 9 nicht nennenswert erwärmt wird.“ Bei hoher Luftfeuchtigkeit können dann sichtbare Wolken aus Wasserdampf entstehen. Schmidt: „Dies hat selbstverständlich keine Auswirkungen auf die Umwelt.“ Der Wasserdampf verschwinde bei trockener Luft und höheren Temperaturen und sei „völlig unbedenklich“.

Abwärme in die Umgebungsluft

Die Nasszellenkühleranlage besteht aus zehn parallel geschalteten Zellen, durch die das Kühlwasser von Block 9 in den Sommermonaten geleitet wird. Hierdurch wird ein Teil der Abwärme an die Umgebungsluft abgegeben. Schalldämpfer auf der Luftzu- und -abströmseite verringern den dabei entstehenden Lärm. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, so Sprecher Schmidt weiter, würden vom GKM eingehalten und „teilweise sogar deutlich unterschritten“. lang