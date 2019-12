Kündigungsschutzklage: Geringe Erfolgsaussichten für AfD-Stadtrat Huchthausen

20 Minuten vor Verhandlungsbeginn stehen Rainer Huchthausen und sein Anwalt im Arbeitsgericht. Der AfD-Stadtrat grüßt freundlich, aber mit dem „MM“ über seinen Fall sprechen will er nicht: Er sei etwas aufgeregt und habe auch kein Interesse an einer Berichterstattung. Es gehe hier um Privates. Da ist seine Bundespartei anderer Meinung. Auf ihrer Facebook-Seite machte sie all ihre Anhänger auf

...