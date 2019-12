Künftig fünf Wunsch-Kitas

Drei Wunscheinrichtungen konnten Eltern bisher im städtischen Meldesystem Kinderbetreuung (MeKi) benennen. Die Stadt hat das jetzt geändert: „Ab sofort können fünf Wunsch-Kitas angegeben werden“, teilt die Verwaltung mit. Diese Möglichkeit bestehe bei allen Kinderbetreuungsangeboten, also bei Krippe, Kindertagespflege, Kindergarten und Hort beziehungsweise verlässlicher Grundschule.

„Viele Eltern und Elternvertreter haben an uns den Wunsch herangetragen, die Möglichkeiten, Einrichtungen im Vormerksystem anzugeben, auf fünf zu erweitern“, erklärt Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne) die Vorgeschichte. Nun sei es „nach intensiven Gesprächen mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg gelungen, diese Option zeitnah technisch umzusetzen“, so Grunert. Die Suche nach einem Betreuungsplatz werde so „ein Stück weit vereinfacht“.

Servicestelle macht Pause

Bei der Online-Vormerkung können Eltern selbstständig zu den bisher drei Wunscheinrichtungen zwei weitere angeben – in der Rangfolge, in der sie ihr Kind am liebsten betreut wissen möchten. Falls der Online-Service nicht in Anspruch genommen werde, sollten sie sich wie bisher „schriftlich und formlos an die Servicestelle Eltern wenden, um weitere Vormerkwünsche im System hinterlegen zu lassen“, so die Stadt.

Vormerkungen für das Betreuungsjahr 2020/21 (ab September 2020) müssen laut Stadt bis spätestens 15. Februar 2020 bei der Servicestelle Eltern eingereicht werden. Die Stelle hat vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Danach sind die Mitarbeiter wieder persönlich erreichbar. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019