Künftige Planung für Büroturm

Die Stadt will den Büroturm des Collini-Center verkaufen – und lädt am Freitag, 20. September, zu einem Bürger-Workshop ein. In der Aula der Eberhard-Gothein-Schule (U 2, 2-4) sollen von 18 bis 21 Uhr drei Entwürfe für eine Neugestaltung des Büroturms vorgestellt werden, die ein Expertengremium im Vorfeld ausgewählt hat. Die Bürger sollen auch die Möglichkeit bekommen, dazu Stellung zu nehmen. Neben Baubürgermeister Lothar Quast stehen Vertreter der Stadtverwaltung und des Architekturbüros Bäumle für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Das Büro betreut den Wettbewerb unter den potenziellen Investoren, die den Collini-Büroturm kaufen wollen. Die Stadt will die „qualitativ hochwertigste und städtebaulich verträglichste Lösung“ finden. Die Investoren habe aber weitgehende Freiheit: Sie können das Gebäude im Bestand sanieren oder abreißen und neu bauen lassen. Lediglich der Neckarsteg als Verbindung zwischen Neckarstadt und Innenstadt soll auf jeden Fall erhalten bleiben.

Verschwiegenheit gefordert

Das Gleiche gilt für den Wohnturm, der sich in Privateigentum befindet. Die Eigentümergemeinschaft solle in die Verfahren eingebunden werden, verspricht die Stadt. Der Verkauf des Büroturms ist das erste Projekt dieser Größenordnung, in dem die 2018 beschlossene Quote zum preisgünstigen Mietwohnungsbau zum Einsatz kommt.

Die Regeln der Investorensuche sehen vor, dass die Bewerber bis zum Abschluss des Verfahrens im Frühjahr 2020 keine Kenntnis von den Mitbewerbern und deren Arbeiten erlangen. Workshop-Teilnehmer müssten deshalb eine Vertraulichkeitsverpflichtung unterzeichnen, teilt die Stadt mit. Diese liege vor Ort aus. red/fab

