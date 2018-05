Künstlerin bemalt Model mit den Strukturen des Körpers

Anzeige

„Ein ruhiges Händchen braucht man und ein bisschen kunstaffin muss man sein“, Claudia Koch bemalt den kompletten Körper von Model Lena mit den Strukturen der menschlichen Anatomie am Stand Körperwelten auf dem Maimarkt. „Das Wichtigste ist, dass man geduldig ist“, Vier Stunden benötigt die ausgebildete Make-up-Artistin bis Lena von Kopf bis Fuß mit Farbe bedeckt ist. Dabei verwendet sie spezielle Farbe für den Körper, die beispielsweise auch für Braut-Schminke verwendet wird. „Acrylfarbe darf man nicht nehmen, da kann die Haut nicht atmen“, erklärt Koch. Die Schminke, die sie verwendet, verwischt nicht so leicht wie herkömmliches Make-up. „Das hält bis man sich abwäscht. Anfassen geht, rubbeln aber nicht.“ Seit elf Jahren ist Koch Make-up-Artistin und seit fünf Jahren macht sie Body-Painting. Es gibt auch Farbe, die wasserfest ist, erzählt sie. Die Strukturen die die Künstlerin auf den Körper malt entsprechen der Anatomie des menschlichen Körpers: „Ich war vorher auf der Ausstellung und habe mir den Katalog angeschaut. Das ist schon realitätsgetreu. Aber nicht so detailliert. Das würde nicht gehen.

Die Aussteller von Körperwelten haben außerdem eine plastinierte Raucher- und eine Nicht-Raucher-Lunge mit dabei. Ein Herz können die Besucher sich auch anschauen. Am Sonntag, 6. Mai, bemalt Koch wieder den Körper von Lena.

In Heidelberg können Besucher seit vergangenem Jahr im Alten Hallenbad dauerhaft die plastinierten Körper anschauen. Im Moment befasst sich die Schau mit der „Anatomie des Glücks“. ham