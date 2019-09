Künstlerin zeichnet alle

„Fast getroffen!“– so nennt die Künstlerin Ana Laibach ihr Projekt, mit dem sie am Freitag, 21. September, in den Gemeinschaftsgärten von GrünWerk-Feudenheim e.V. zu Gast ist. Zwischen 18 und 20 Uhr kann sich jeder dort von der Künstlerin porträtieren lassen, die dabei nicht aufs Papier schaut. Daraus entstehen schnelle Zeichnungen, in denen die Porträtierten vielleicht etwas finden können, das sie auszeichnet. Am Samstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr kann diese Technik dann selbst ausprobiert werden. Ein Tisch, sich gegenüber stehende Stühle, Papier und Stifte, mehr braucht es nicht, um eine neue Kunst-Erfahrung zu machen: Zeichnen, ohne auf das Blatt zu sehen. Für den Workshop wird um Anmeldung gebeten unter hello@movingspace-mannheim.de. Es entstehen keine Kosten. Die Aktion ist Teil des Projektes „Moving Space“ das vom Jugendkulturzentrum forum mit Förderung der Baden-Württemberg-Stiftung über drei Jahre Kulturaktionen in den Stadtteilen durchgeführt hat. Mehr Infos unter: www.movingspace-mannheim.de. lia

