Künstlerkollektiv zeigt „Tiefergelegt“

Nationaltheater und Technoseum zeigen am Freitag, 8. März, 18 Uhr im Technoseum, Museumsstraße 1, die Uraufführung von „Tiefergelegt“. In dem interaktiven Audiowalk, der als „Performance von Technik und Angeberei“ beschrieben wird, begibt sich das Künstlerkollektiv „hannsjana“ gemeinsam mit dem Publikum auf Marder-Jagd. Die tierischen Tuner werden zu Vorbildern für gesellschaftliche Veränderungsprozesse und kreative Kfz-Mechanik. Weitere Aufführungen finden im März und im April statt. Karten sind ab 9 Euro (ermäßigt 5 Euro) an der Kasse des Nationaltheaters erhältlich. red

Info: Mehr Info: technoseum.de und nationaltheater-mannheim.de

