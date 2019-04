Künstliche Intelligenz begreifen

Am Sonntag dreht sich im Philosophischen Café der Abendakademie mit Philosoph Peter Vollbrecht von 11 bis 13 Uhr alles um „Künstliche Intelligenz“. Diese Thematik entwickelt sich heutzutage immer schneller und Maschinen bilden immer mehr eigene Fähigkeiten und Persönlichkeiten aus. Was wissenschaftlich und technologisch ungemein faszinierend ist, erzeugt oftmals große Ängste. Diese resultieren meistens aus Unkenntnis. Referent Peter Vollbrecht hat sich umfassend informiert und möchte den Teilnehmern helfen, künstliche Intelligenz besser zu verstehen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Tageskasse 14 Euro. Karten und weitere Informationen gibt es unter Tel. 0621/ 1 07 61 50 und www.abendakademie-mannheim.de. ate

