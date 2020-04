Künstliche Intelligenz wertet Internetseiten aus

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. © ZEW

Das Start-Up-Unternehmen istari.ai ist für den Leibniz-Gründungspreis nominiert worden. Das teilt das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mit, in dem das Unternehmen aus einem Projekt mit der Uni Gießen entstanden ist.

Istari.ai hat eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die vollautomatisiert Internetseiten von Unternehmen etwa mit Blick auf Geschäftsfelder, Partner und eingesetzte Technologien ableitet. So können zum Beispiel umfassende Marktanalysen erstellt werden. Bislang sei in diesem Bereich die manuelle Recherche noch sehr verbreitet, so das ZEW. Hinter istari.ai stehen die beiden Gründer Jan Kinne vom ZEW-Forschungsbereich „Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik“ sowie David Lenz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Uni Gießen.

„Diese Ausgründung kommt zum richtigen Zeitpunkt“, erklärt ZEW-Chef Achim Wambach laut Mitteilung. „Gerade in der aktuellen Situation gibt die Technologie von istari.ai schnellen Zugang zu Unternehmensinformationen im Hinblick auf die Auswirkungen von Corona auf kleine und große Unternehmen in Deutschland.“ Der Leibniz-Gründungspreis ist mit 50 000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum sechsten Mal für Gründungsvorhaben vergeben, die sich durch „innovative und tragfähigen Geschäftsideen“ auszeichnen. imo

