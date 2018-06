Kult-Rennen auf dem Altrhein

Anzeige

Auf die Plätze, fertig los! Am 21. Juli geht das erste „Monnemer Drachenboot-Festival“ in Sandhofen auf dem Altrhein an den Start. Bis zum 14. Juli können die Teilnehmer ein Team aus zwölf Sportkameraden bilden und sich beim WSV Sandhofen anmelden.

Das Rennen lehnt sich an den jährlichen Altrhein Cup an, den der Verein dieses Jahr mit dem neuen Wettrennen modernisieren will. Pro Rennen werden jeweils vier 20er-Drachenboote über eine Strecke von 250 Meter gegeneinander antreten.

Das Team, das als erste die Ziellinie mit dem Boot überquert hat, siegt. Die beste Gruppe wird über Vor-, Zwischen- und Finalrunde ermittelt. Pro Frau im Boot gibt es eine Zeitgutschrift von einer Sekunde. Teilnehmen können sowohl Hobby-Paddler mit einem Fun-Team als auch aktive Drachensportler im Sport-Team. In einem Fun-Team darf höchstens ein professioneller Sportler sein.