Kultur bei der Lichtmeile

Mit einem abwechslungsreichen Programm geht die Lichtmeile in der Neckarstadt-West heute und morgen ins zweite und dritte Drittel. Am heutigen Samstag laden Ausstellungen und Installationen von 18 bis 23 Uhr zum Verweilen ein. So werden beispielsweise der Neumarkt hell erleuchtet, im Fröhlichladen Designermöbel ausgestellt, ab 20 Uhr spielen Bands aus der Mannheimer Musikszene im Vigo 36 (Langstraße 36) zum Bands & Poetry Slam auf.

Morgen, Sonntag, 18. November, steht von 13 bis 17 Uhr „Kultur für Kinder“ mit zahlreichen Spiel- und Bastelaktionen, Theateraufführungen, Lesungen und Zaubershows auf dem Programm. Mit „Literatur an ungewöhnlichen Orten“ klingt das Kulturfest schließlich aus: Ob Nachbarschaftscafé oder Ausnüchterungszelle bei der Polizei: An 14 Spielstätten, die im Alltag anderen Zwecken dienen, lesen Schriftsteller aus ihren Werken. Unter anderen dabei: Helmut Orpel, Richard Brox und Claudia Schmid. lang

