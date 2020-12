Kultur in der Corona-Krise

„Leere Säle, leere Kassen – Albtraum Lockdown“ lautet der Titel des SWR Bürgertalks „mal ehrlich . . .“ der am Mittwochabend um 22 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Theatervorhänge sind zugezogen, Kinoleinwände schwarz und Konzertbühnen verwaist. Die Corona-Pandemie hat die sonst so bunte und lebhafte Kultur- und Veranstaltungswelt zum Erliegen gebracht. Die allermeisten Freiberufler, Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständigen, die in dieser Branche ihr Geld verdienen, kämpfen um ihre Existenz. Wie trotzen sie der Krise? Was erwarten sie von der Politik? Diese und andere Fragen diskutiert Moderator Florian Weber am Mittwochabend in der Alten Feuerwache Mannheim.

Mittwochabend im TV

Zu Gast sind Karsten Kammholz, Chefredakteur des „Mannheimer Morgen“, Andreas Steier, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Trier, sowie Andreas Stoch, SPD-Fraktionschef im Landtag von Baden-Württemberg. Zudem nehmen mehrere Vertreter der Kunst-, Kultur- und Freizeitszene an dem Bürgertalk teil. Zu sehen ist die Sendung am heutigen Mittwoch, 2. Dezember, um 22 Uhr im SWR Fernsehen. tbö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020