“Kultur trotz Corona” - Boris Weirauch diskutiert online mit Thorsten Riehle

Mannheim.Der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch setzt seine Facebook-Livestream-Veranstaltungen fort. Am Donnerstag, 19. November, 18 Uhr, geht es in „Weirauch im Dialog“ um das Thema „Kultur trotz Corona!“. Der Politiker diskutiert dabei mit Capitol-Geschäftsführer und SPD-Stadtrat Thorsten Riehle über die pandemiebedingten Einschränkungen im Kunst- und Kulturbetrieb. Riehle wird dabei als Kulturschaffender einen Einblick in die künstlerischen und finanziellen Auswirkungen der Coronakrise auf die Kunst- und Kulturszene und die Anforderungen an Unterstützungshilfen für die betroffenen Betriebe und Künstler geben. Das Facebook-Live-Format findet statt auf www.facebook.com/borisweirauchspd. Im Facebook-Chat können Fragen gestellt werden.

Am 30. November geht die Streaming-Reihe von Boris Weirauch weiter. Gast für den Dialog wird dann der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Polizeihauptkommissar Thomas Mohr, sein.

