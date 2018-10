"Kulturtram" chauffiert Besucher zum Nachtwandel

Mannheim.Zwei Tage lang Musik und Kultur bis spät in die Nacht: Der Mannheimer Jungbusch hat am Freitag- und Samstagabend Menschen aus der ganze Region angelockt. In der Jungbusch-, Hafen- und Beilstraße drängten sich Menschenmassen entlang von Hinterhöfen und Szenekneipen: Die Musik spielte auf der Straße und in den Höfen. Überall waren gutgelaunte Gesichter zu sehen, obwohl es am zweiten Abend ganz schön kühl wurde.

Das konnte allerdings die Menschen nicht abhalten, einmal einen Blick in Hinterhöfe zu wagen, die sonst Besucherblicken entzogen sind. So drängelten sich die Gäste auch durch Kneipen und Lokale, um dort etwas zu trinken zu bekommen. Denn Essen gab es auf den Straßen zuhauf.

Eine Besonderheit hatte sich die RNV zusammen mit der Stadt ausgedacht: Die Jungbuschbesucher wurden in einer Stadtbahn bereits bestens auf den bevorstehenden langen Abend eingestimmt. Musikbands, wie etwa das Nürnberger Duo „We brought a Penguin“, machten musikalisch auf das Event aufmerksam. Radio Regenbogen-Moderator Jens Schneider schlüpfte in die Uniform und fuhr die Gäste zu Mannheims einziger U-Bahn-Station. Dort stiegen dieBesucher ganz entspannt aus, um auf das Fest zu gehen.

Video Lokales Mannheim: Der Nachtwandel 2018 im Jungbusch "uff kurpälzisch" Beim Nachtwandel 2018 im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gibt es Kultur und Musik bis spät in die Nacht: Unsere Impressionen - passend vertont auf kurpfälzisch.

Und wem die erste Fahrt noch nicht reichte, der blieb einfach sitzen. Die "Kulturtram" drehte über den Luisenring und die Planken noch eine zweite Runde, ehe die Musiker im Depot wechselten und erneut die Gäste musikalisch unterhielten.