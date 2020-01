Kulturunternehmer mit Liebe zur Heimat

Eigentlich wollte Helmut Linde seinen runden Geburtstag am heutigen 20. Januar „im kleinen Kreis“ feiern. Zu seiner „Reise in die Nostalgie“ haben sich freilich so viele Freunde, Wegbegleiter und Nachbarn wie Lebensjahre angemeldet – nämlich 90. Der einstige Buchhändler mit Liebe zur Kultur und Organisationstalent zelebriert sein Fest traditionsgemäß im Lokal der „Goggelrobber“.

Wir treffen uns einige Tage zuvor in jenem Feudenheimer Haus, in dem Ehefrau Lotte bereits auf die Welt gekommen ist und beide leben. 2017 hat das Paar „Eiserne Hochzeit“ gefeiert – und damit 65 Jahre Ehe, die mit Sohn Dieter gekrönt wurde. Während Lotte Linde nach einem schweren Sturz, wie ihr Mann erzählt, gesundheitlich angeschlagen ist, strotzt der Wahl-Feudenheimer mit Kindheit in der Schwetzingerstadt vor Vitalität und Zukunftsplänen. Nur das Gehör macht ihm zu schaffen.

An der Wohnzimmerwand prangen Mannheims zwölf erste Bloomäuler – gestaltet von Illustratorin Barbara Eckert-Stahl. Helmut Linde deutet auf den Zigarre rauchenden Franz Schmitt mit „Mannheimer Morgen“ in der Jackentasche – schließlich schrieb der freie Journalist einst für den „MM“ seine bis heute legendären Gerichtsberichte.

Außerdem lag ihm die Pflege der „Muttersprooch“ am Herzen – was ihn 1970 zum ersten Bloomaul prädestinierte. Helmut Linde hat nicht nur die Schmitt-Geschichten über die „Familie Knorzenbach“ samt Fritzl , „en Mannemer Bu und Rauhwergel“ rechtlich erworben, sondern auch in mehreren Veröffentlichungen (zuletzt 2017 im Wellhöfer Verlag) am Leben erhalten.

Kerwe-Konzept mitentwickelt

Sein Markenzeichen „Kulturimpresario“ hat sich der Jubilar redlich verdient. Schließlich machte der Tausendsassa mit Bauschlosserlehre die ab 1969 kreativ geführte Büchergilde Gutenberg samt N 3-„Künstlerkeller“ zu einer Mannheimer Institution – mit über 200 Veranstaltungen: mal Ausstellungen, dann wieder Lesungen, auch Kleinkunst. Als Helmut Linde mit 65 die Innenstadt-Buchhandlung aufgab, dachte er nicht an Ruhestand, sondern startete in Feudenheim mit „Buch und Kultur“ neu durch. Außerdem schob er Projekte an, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen: beispielsweise die Neujahrsgala des Bundes der Selbstständigen mit dem Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz.

Besonders stolz ist er, für das MVV-Straßenfest nach der Umgestaltung der Feudenheimer Hauptstraße, inzwischen Feudenheimer Kerwe, das Konzept mitentwickelt zu haben. Als Mittsiebziger übergab er sein Buchgeschäft, in dem viele „Promis“, beispielsweise Elsbeth Janda, wunderbare Abende gestaltet haben, an Verlegerin Barbara Waldkirch. Dass ihn Kultur nach wie vor begeistert, davon kündet sein Fest-Motto „Moi Mannem“. Regina und Hugo Steegmüller, in der Region bestens bekannt, unterhalten die Geburtstagsgäste mit Liedern und Texten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020