Kulturvermittlung steht im Vordergrund der Vereinsarbeit

„Wir wollen die kulturelle Vielfalt und Toleranz und die Gleichberechtigung des interkulturellen Zusammenlebens verbessern“, erklärte die Vorsitzende des neugegründeten marokkanisch-deutschen Treffs in Mannheim, Kahdija Huber, bei der ersten Versammlung des Vereins im Stadthaus N 1. Das Angebot richte sich in erster Linie an Menschen, die marokkanische Wurzeln haben, aber auch an Mitbürger aus den Maghreb-Staaten Algerien, Mauretanien, Libyen und Tunesien.

Kahdija Hubers Ehemann Marcus ergänzte, der Verein wolle vor allem die Kultur für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund erhalten, es gehe nicht um Religionsvermittlung. Ein erstes Angebot des marokkanisch-deutschen Treffs – das Erlernen der arabischen Sprache – richtet sich vor allem an Mädchen und Jungs. Später sollen Beratung und Unterstützung für Jugendliche bei Bewerbungen folgen.

Identität stärken

Für die Erwachsenen werden kulturelle Veranstaltungen organisiert. Zunächst sollen sich die Angebote vor allem an Vereinsmitglieder richten, so Huber. In Mannheim selbst gebe es rund 700 Menschen, die aus den Maghreb-Staaten stammten, in der Region fast 2000. Um deren Identität zu stärken, sei der Verein gegründet worden.

Die Vorstandschaft sowie sämtliche Gründungsmitglieder sind Frauen. „Wenn sich geballte Frauenpower an einem Tisch zusammensetzt, muss doch alles gelingen“, sagte der Arzt Majid Hamdouchi, der als Gast und Vertreter des Vereins Aamadena aus Offenbach angereist war, um die Frauen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Zudem könne eine Mischung aus marokkanischer Gelassenheit und deutscher Pünktlichkeit nur zum Erfolg führen. Abdassamad El Yazidi vom Zentralrat der Muslime in Deutschland wünschte dem neuen Verein ebenfalls alles Gute.

Die Musikgruppe Gnawa Deutschland, bestehend aus Zakaria Isoubaz und Rabi Haroune, sorgte mit ihrer traditionellen Musik auf der Tbal, einer mit Stöckchen geschlagenen Fass-Trommel, der Gimbri, einer dreisaitigen Langhalslaute mit rechteckigem Resonanzkörper, und der metallenen Gefäßklapper Garquaba für viel Stimmung im Stadthaus. Die Gäste klatschten begeistert mit, ehe sie sich an dem reichhaltigen Büfett bedienten.

Schon zuvor hatte eine Marokkanerin die traditionelle Teezeremonie ihres Heimatlandes erklärt. Von dem frisch aufgegossenen grünen Tee, der durch Kochen ein wenig eingedampft und mit marokkanischer Minze und viel Zucker serviert wird, waren die Gäste ebenfalls vollauf begeistert.

