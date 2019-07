Kultusministerin verteidigt Bußgelder gegen "Fridays for Future"-Teilnehmer in Mannheim

Mannheim.Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat die Bußgelder gegen Familien in Mannheim verteidigt, deren Kinder an Klimaschutzdemonstrationen teilgenommen hatten. "Schulpflicht ist Schulpflicht", sagte sie am Donnerstag dem Südwestrundfunk. "Ziviler Ungehorsam heißt auch, Konsequenzen zu tragen." Sie habe keinen Grund, die Entscheidung der Schule in Mannheim anzuzweifeln, sagte die Ministerin.

Mit Bannern, Plakaten und Sprechchören haben unterdessen am Donnerstagvormittag Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Stadtteil Vogelstang Solidarität für die mit Bußgeldern bestraften Jugendlichen gezeigt. Um 11.10 Uhr klingelte es zur Pause - da standen schon vereinzelt die Klimaaktivisten vor dem Haupteingang. "Ganz schnell wurden es total viele", sagte eine der studentischen Organisatorinnen der Mannheimer Ortsgruppe der "Fridays-for-Future"-Bewegung. Laut der Mannheimer Gruppe sammelten sich zwischen 80 und 100 Schüler vor dem Haupteingang.

Am Mittwoch hatte das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe bestätigt, dass zumindest landesweit das erste Mal Bußgelder wegen der Freitagsdemonstrationen verhängt worden waren. Demnach müssen nun mindestens vier Familien von Schülern jeweils eine Geldsumme von 88,50 Euro zahlen. Dabei geht es um das unentschuldigte Fehlen der Schüler in jeweils zwei Schulstunden. Laut der deutschlandweiten Organisation von "Fridays for Future" sind es sogar bundesweit die ersten Bußgelder.