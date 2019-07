Kundenforum bleibt geschlossen

Nach dem mutmaßlichen Buttersäure-Angriff im „MM“-Kundenforum in P 3 bleibt das Forum auch am Donnerstag vorerst geschlossen. Ob der Betrieb am Freitag wieder aufgenommen wird, ist noch unklar. Am Mittwoch ist eine neue Brandschutztür eingebaut worden. Parallel dazu reinigt ein im Kundenforum aufgestellter Geruchsentlüfter seit Mittwoch den Raum. Bislang wird davon ausgegangen, dass eine weitere Spezialreinigung nicht nötig ist und das Forum am Freitag wieder seine Türen öffnen kann. Weil das Waldhof-Ticket-System nur im „MM“-Kundenforum in P 3 installiert ist, können auch in den anderen „MM“ Kundenforen in Ladenburg, Lampertheim, Schwetzingen und Bensheim keine Karten im Vorverkauf für das DFB Pokalspiel des SV Waldhof gegen Eintracht Frankfurt ausgegeben werden. Karten und mehr Infos zum Spiel gibt es direkt beim SV Waldhof unter www.svw07.de. lia

