Kundenforum bleibt vorerst geschlossen

Das Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ in P 3 bleibt am Samstag und womöglich auch am Montag geschlossen. Das teilte eine Mitarbeiterin des „MM“ mit. Grund für die Schließung ist eine übelriechende Substanz, die am Donnerstagmorgen in einem Treppenhaus nahe des Kundenforums verteilt worden war. Bei der Flüssigkeit handelt es sich laut Stadt und Feuerwehr mit großer Wahrscheinlichkeit um Buttersäure. Eine Spezialfirma reinige den Boden derzeit. Bis dahin sind Abo- und Anzeigenservice in der Dudenstraße 12-26, unter 0621/392 22 00 (Samstag 9 bis 13 Uhr, Montag 9 bis 17 Uhr) oder per Mail unter kundenservice@mamo.de zu erreichen. Ein Ticketservice könne nicht angeboten werden. In der Hochschule Mannheim gab es am Donnerstag einen ähnlichen Vorfall mit einer übel riechenden Substanz. Die Polizei schloss aber aus, dass es sich um Buttersäure handele. tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019