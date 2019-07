Kundenforum in P 3 öffnet wieder

Das Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ in P 3 öffnet am Mittwoch wieder seine Türen. Die Räume seien nochmals durchgelüftet worden. Zudem hätten Mitarbeiter getestet, ob das Arbeiten wieder möglich sei, so eine Mitarbeiterin.

Wegen eines Vorfalls mit einer übelriechenden Substanz am 11. Juli war es bis zuletzt nicht möglich gewesen, dort zu arbeiten. Stadt und Feuerwehr gehen davon aus, dass es sich dabei um Buttersäure gehandelt hat.

Das Büro war zwischendurch kurz geöffnet worden, musste aber wegen der immer noch starken Geruchsbelästigung erneut schließen. tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019