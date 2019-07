Kundenforum weiterhin geschlossen

Mannheim.Das Kundenforum des "Mannheimer Morgen" in den Quadraten bleibt auch am Montag geschlossen. Das teilte eine Mitarbeiterin des Unternehmens mit. Laut einer "MM"-Mitarbeiterin sei der Geruch nach wie vor so stark, dass die Mitarbeiter starke Kopf- und Halsschmerzen bekommen hatten. Demnach sei die Flüssigkeit in die Stahlwolle der Brandschutztür eingesickert, sodass sich Dämpfe weiterhin in Treppenhaus und Kundenfourm verteilen, so die "MM"-Mitarbeiterin. Eine Spezialfirma versucht nun, die Tür geruchsdicht zu versiegeln. Wegen eines Säure-Vorfalls am vergangenen Donnerstagmorgen war das Kundenforum aus Sicherheitsgründen vorerst geschlossen worden. Grund für die Schließung war eine übelriechende Substanz, die am Donnerstagmorgen in einem Treppenhaus nahe des Kundenforums verteilt worden war. Bei der Flüssigkeit handelt es sich nach Angaben von Stadt und Feuerwehr mit großer Wahrscheinlichkeit um Buttersäure. tge/lia

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019