Kundgebung mit vielen Teilnehmern war erlaubt

Weitgehend ohne Masken und zeitweise ohne Sicherheitsabstand haben sich am Mittwoch zahlreiche Menschen am Friedensplatz versammelt, um einem Aufruf von Bodo Schiffmann und Samuel Eckert zu folgen. Die Organisatoren der Veranstaltung „The great Corona Info Tour“ hatten im Vorfeld in der Region mit Flugblättern und auf diversen Internet-Kanälen geworben.

Nach Polizeiangaben waren während der Reden Schiffmanns und Eckerts schätzungsweise 400 Zuhörer am Rande des Parkplatzes unweit des Technoseums anwesend. Einige von ihnen trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Querdenken“. Mund-Nase-Bedeckungen trugen außer den Ordnern nur vereinzelte Teilnehmer der Kundgebung.

Nach Aufforderung Schiffmanns rückten die Zuhörer, die zunächst dicht um Schiffmann und Eckert zusammengeströmt waren, auseinander, um die von der Versammlungsbehörde geforderten Abstandsregeln einzuhalten. Laut Stadt-Sprecherin Desiree Leisner waren die Vorgaben, dass der Mindestabstand einzuhalten ist, ausreichend Ordner vorhanden sind und dass Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist, soweit die Abstände nicht eingehalten werden können.

Die städtische Versammlungsbehörde hatte bis zu 500 Personen für die Kundgebung zugelassen. Rechtsgrundlage dafür, so Leisner, sei der Paragraf 11 der Corona-Verordnung des Landes. Demnach sind „Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu dienen bestimmt sind, auch mit mehr als zehn Teilnehmern zulässig.“ Die Veranstaltung endete laut Polizei am Nachmittag ohne Zwischenfälle.

