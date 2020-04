Kundgebung zur Situation Geflüchteter

Die Corona-Krise bestimmt weltweit den Alltag der Menschen. Es gilt, durch Kontaktsperren und Hygienemaßnahmen das Infektionsrisiko zu reduzieren. Doch das Verbot von Ansammlungen im öffentlichen Raum – und damit auch von Demonstrationen – sorge dafür, „dass genauso wichtige Themen kaum Aufmerksamkeit erhalten“, sagt Elena Dülz von der Menschenrechtsorganisation Seebrücke. Aus diesem Grund ruft die Seebrücke Mannheim am Sonntag, 26. April, von 16 bis 17 Uhr, zu einer Menschenkette vor der Landeserstaufnahmestelle in der Industriestraße auf – und zwar im Zwei-Meter-Abstand.

„Während wir versuchen, Abstand zu halten und uns regelmäßig die Hände zu waschen, leben auch in Mannheim hunderte Menschen in Verhältnissen, die diese Sicherheitsmaßnahmen überhaupt nicht ermöglichen“, schreibt die Organisation in einer Mitteilung. Nach wie vor seien Geflüchtete auf engstem Raum und unter schlechten hygienischen Bedingungen in Sammelunterkünften untergebracht. Etwa 40 000 Flüchtende säßen zudem in Lagern in Griechenland fest. „Weil es keine sicheren Fluchtwege gibt, schweben gleichzeitig Menschen bei der gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer in Lebensgefahr“, heißt es weiter. Unter dem Motto „Solidarität muss für alle gelten“ fordert die Seebrücke eine Evakuierung der griechischen Lager und eine dezentrale Unterbringung Geflüchteter in Deutschland, wie Dülz erklärt. „Wir haben für die Aktion nur eine Stunde eingeplant, damit wir das Geschehen genauer beobachten können“, sagt sie. Mit Mundschutz und Markierungen solle „Solidarität auch in Bezug auf die Corona-Krise“ sichergestellt werden. soge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020