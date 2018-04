Kundgebungen und Demonstrationen in Mannheim und Ludwigshafen

Anzeige

Mannheim.In Mannheim hat am Mittwochmorgen der Warnstreik im Öffentlichen Dienst begonnen. Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) stehen Busse und Bahnen seit dem Beginn der Frühschicht still, wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mitteilte. Auch in öffentlichen Einrichtungen wie Kitas, Krankenhäusern, Schwimmbädern und Jugendhäusern wird gestreikt. Auch alle Bürgerservices bleiben heute geschlossen, wie eine Sprecherin der Stadt Mannheim am Vormittag mitteilte. Die Abfallwirtschaft der Stadt ist von dem Warnstreik ebenfalls betroffen.

Bei einer ver.di-Kundgebung auf dem Mannheimer Paradeplatz sprach gegen 10 Uhr ver.di-Chef Frank Bsirske. Nach Gewerkschaftsangaben versammelten sich auf dem Platz etwa 3000 Menschen. Jürgen Lippl, stellvertretender ver.di-Vorsitzender, zeigte sich in einer ersten Stellungnahme zufrieden mit der Streikbeteiligung. Die Gewerkschaft hat die Angestellten des Öffentlichen Dienstes in Mannheim und im gesamten Bezirk Rhein-Neckar am heutigen Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen.

Aufgrund der Demonstrationszüge und der Kundgebung mussten Straßen in der Mannheimer Innenstadt gesperrt werden, dadurch wurde auch der Verkehr beeinträchtigt.